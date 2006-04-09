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    Полиция подтвердила, что Дринкуотер попал в ДТП в нетрезвом виде. Суд состоится 13 мая

    Теги Челси премьер-лига Англия происшествия Дэниэл Дринкуотер Футбол

    Полиция Чешира подтвердила информацию о том, что полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

    Он был задержан в понедельник утром после ДТП, в которое попал вместе со своей подругой.

    29-летнему английскому хавбеку предъявили обвинения, затем Дринкуотера отпустили. Заседание по делу в Стокпортском суде назначено на 13 мая. 

    В этом сезоне Дринкуотер не играл в матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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