Полиция подтвердила, что Дринкуотер попал в ДТП в нетрезвом виде. Суд состоится 13 мая

Полиция Чешира подтвердила информацию о том, что полузащитник Дэнни Дринкуотер был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Он был задержан в понедельник утром после ДТП, в которое попал вместе со своей подругой.

29-летнему английскому хавбеку предъявили обвинения, затем Дринкуотера отпустили. Заседание по делу в Стокпортском суде назначено на 13 мая.

В этом сезоне Дринкуотер не играл в матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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