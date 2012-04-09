Французская фигуристка Галявиева: «Российские болельщики откровенно стравливали Загитову с Медведевой. Это ужасно»

Французская фигуристка Аделина Галявиева поделилась мнением о российских болельщиках.

«В России отличные болельщики, они любят фигурное катание. Но то, как они себя ведут в социальных сетях, – это уже за гранью моего понимания. Загитову с Медведевой откровенно стравливали в олимпийский сезон. Это ужасно.

Угодить всем невозможно, но вопрос в том, как ты будешь высказывать свое негодование. Я читаю комментарии в инстаграме известных фигуристок, комментарии на новостных ресурсах и потом отхожу от потока ненависти минут пять минимум. Откуда у людей столько негатива?

Есть фанаты Туктамышевой, есть фанаты Медведевой, есть фанаты Загитовой. Вас объединяет любовь к фигурному катанию. Зачем ссориться? Поддерживайте своих фигуристок, но не трогайте других. Почему фанат Загитовой должен ненавидеть Медведеву и проклинать Туктамышеву, в чем логика?

В последнее время в российском фигурном катании есть очень нездоровая тенденция повышения градуса всеобщей ненависти. Всем сейчас надо успокоиться. Просто помните, что спортсмены много работают и защищают на соревнованиях честь страны. А вы болеете против них, желаете им упасть. Разве это нормально?

На мой взгляд, Медведева поехала на чемпионат мира-2019 заслуженно, что затем и доказала в Японии. Она очень уверенно выглядела в финале Кубка России.

Мне нравится, как Женя катается. Медведева одна из немногих фигуристок, которые стараются передать зрителю как можно больше своих эмоций и переживаний. У нее очень яркие программы.

Но и Лиза Туктамышева молодец. В 22 вернуть триксель – это круто. Просто она немного другого плана фигуристка, чем Медведева. У Лизы больше идет упор на сильную технику. Обеих девочек есть за что уважать», – рассказала Галявиева.