«Авангард» в финале Кубка Гагарина, лыжник Крюков завершил карьеру, Кенневилл возглавил «Флориду» и другие новости утра

1. «Авангард» победил «Салават Юлаев» в шестом матче финала Восточной конференции и пробился в финал Кубка Гагарина впервые с 2012 года. Команды рубились 109 минут, все решилось в третьем овертайме. Это самый длинный матч в истории финалов Востока – 109 минут 18 секунд.

2. «Челси» победил «Вест Хэм» благодаря дублю Эдена Азара и поднялся на 3-е место в АПЛ. У «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть матчи в запасе. Азар вышел в лидеры АПЛ по системе «гол+пас», у него 16 голов и 12 ассистов.

Лига чемпионов возвращается! Уже сегодня «Тоттенхэм» сыграет с «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала. «Горожане» – главные фавориты ЛЧ, но Гвардиола сомневается, что команда может сделать квадрупл. Сможет ли его клуб создать комфортное преимущество уже в первой игре? Статистика на стороне «Сити»: обыграли «Тоттенхэм» в 4 последних личных встречах. У команды Почеттино нет шансов? Не нужно гадать, получи 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделай свой выбор.

3. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков завершил карьеру. И сообщил, что в политику его не зовут.

4. Джоэл Кенневилл стал новым главным тренером «Флориды». Он выиграл три Кубка Стэнли с «Чикаго».

5. Голландский футбольный союз начал расследование по поводу комментариев российского тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в адрес рефери Сердара Гезюбююка. Кстати, судья прокомментировал критику Слуцкого, а Леонид Викторович предложил им вместе выпить по чашке чая.

6. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал первой звездой последней недели регулярки НХЛ, нападающий «Далласа» Александр Радулов – третьей.

7. УЕФА назначил арбитров на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Игру «МЮ» – «Барселона» обслужит итальянец Джанлука Рокки, испанец Карлос дель Серро будет работать на игре «Аякс» – «Ювентус».

8. Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла на тай-брейке Екатерину Александрову в первом круге турнира в Лугано. Для Кузнецовой это был первый матч за полгода.

9. «Бостон» встретится с «Индианой» в 1-м раунде плей-офф НБА.

10. В чемпионате Голландии в следующем сезоне будут играть мячом с сюжетами Рембрандта. Круто?

Цитаты дня.

Леонид Слуцкий о судье Гезюбююке: «Просто творит беспределище. Может, он не любит толстых или лысых».

«Ведем переговоры с «Газпромом». Если помогут, будем очень благодарны». Президент «Анжи» про то, как разобраться с долгами.

Владимир Быстров о конфликте в «Зените» из-за Халка и Витцеля: «Спаллетти взял все в свои руки, но обосрался».

«Горжусь тем, что я черный». Рахим Стерлинг о расизме.