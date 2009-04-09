Слуцкий дисквалифицирован на один матч за критику судьи

Главный тренер Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч.

47-летний специалист наказан за критику в адрес арбитра Сердара Гезюбююка, работавшего на игре «Витесса» с (3:3).

Слуцкий не сможет руководить своей командой в одной игре, еще на один матч он дисквалифицирован условно.

«Ни разу не поздоровался, не попрощался, не ответил на вопросы. Худший судья в мире». Кажется, Слуцкого так еще не бесили

Судья, который взбесил Слуцкого, вырвался из гетто, построил два бизнеса и читает мотивационные лекции