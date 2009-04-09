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    Слуцкий дисквалифицирован на один матч за критику судьи

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия ПСВ Витесс дисквалификации судьи Василий Конов Сердар Гезюбююк Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч.

    47-летний специалист наказан за критику в адрес арбитра Сердара Гезюбююка, работавшего на игре «Витесса» с ПСВ (3:3).

    Слуцкий не сможет руководить своей командой в одной игре, еще на один матч он дисквалифицирован условно.

    «Ни разу не поздоровался, не попрощался, не ответил на вопросы. Худший судья в мире». Кажется, Слуцкого так еще не бесили

    Судья, который взбесил Слуцкого, вырвался из гетто, построил два бизнеса и читает мотивационные лекции

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