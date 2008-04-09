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    Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за допинг – до 50 тысяч рублей

    Теги допинг сборная России Государственная дума сборная России жен политика Биатлон

    Государственная дума сегодня приняла законопроект о штрафах для спортсменов и их тренеров за применение допинга.

    Такая же санкция будет грозить им за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.

    Наказанием в таком случае будет штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

    Распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или запрещенного метода (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о физкультуре и спорте осуществление указанных действий не является нарушением антидопинговых правил), если это действие не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей.

    «Принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

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