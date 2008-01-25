Спортивный психолог: «Для всей страны было бы идеально, если бы Медведева взяла золото ОИ-2018, Загитова стояла второй. Так для них было бы проще»

Спортивный психолог Вадим Гущин считает, что из-за победы в Пхенчхане-2018 Загитова испытывает большое психологическое давление.

«Скорее речь идет не об успокоении после Олимпиады, а об излишнем давлении. Разве долго выступала предыдущая чемпионка в одиночном катании? ( – Sports.ru)



– Нет. Но Алине всего 16…



– На неокрепшую детскую психику обрушилась огромная ответственность, связанная с тем, что она должна дальше выигрывать, держать планку. Хотя, казалось бы, самое главное уже выиграно. В самом начале карьеры получить максимум – это не всякий взрослый выдержит.

– Недоброжелатели даже называли ее выскочкой. Но рядом с Алиной находятся взрослые, которые могут помочь ей.



– Пока почему-то ни у кого не получается. Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка в команде … Посмотрите на западных чемпионок, которые в раннем возрасте тоже достигали невиданных высот. Это не шло им на пользу.

– Если бы Загитова проиграла Олимпиаду, ей было бы легче психологически?



– Не будем упрощать. Что значит проиграла? Если бы Загитова заняла второе место после Медведевой, им обеим было бы легче. Алина бы чувствовала, что у нее все впереди. Она была бы в тени Жени, а не перед блеском софитов. И с обязательством выиграть. Ты же олимпийская чемпионка?! Медведеву обыграла. Вы попробуйте сделать что-то с обязанностью не ошибиться и быть лучшим.

Идеальной для всей страны была бы ситуация на Олимпиаде: Медведева спокойно выигрывает золото, Загитова стоит второй. Дальше для них все было бы проще. Женя бы успокоилась и ни с кем не конфликтовала. Вряд ли бы она сильно сдала, как сейчас. Алина не оказалась бы перед таким давлением.

В спорте, с одной стороны, есть инфантильность, потому что все за тебя решают, а с другой – раннее созревание. Огромное давление массмедиа, болельщиков. Ты всем должен и обязан», – рассказал Гущин.

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