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    Эмануэль Маммана: «Мне больше нравится в России, чем во Франции. Там замкнутые люди»

    Теги Зенит Сергей Семак Роберто Манчини премьер-лига Россия светская хроника Эмануэль Маммана Спорт-Экспресс Футбол

    Защитник «Зенита» Эмануль Маммана рассказал о работе с Сергеем Семаком, а также о жизни в России.

    – Есть ли разница в общении между Сергеем Семаком и Роберто Манчини? Дзюба говорил, что итальянец его игнорировал.

    – С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще.

    У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

    – С Семаком лучше?

    – Конечно, лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче.

    Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

    – Ригони сказал, что жизнь в России – это топ. И что ему тут больше нравится, чем в Италии. А вам здесь больше нравится, чем во Франции, где вы играли за «Лион»?

    – Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые.

    Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе, – сказал Маммана.

    Эмилиано Ригони: «Жизнь в России – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии»

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