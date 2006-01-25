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    Федор о потасовке после UFC 229: «Хабибу просто нужно было взять микрофон и сказать, кто такой Конор и где его место»

    Теги Федор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Федор Емельяненко прокомментировал конфликт Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, который закончился потасовкой на турнире UFC 229.

    «То, что я увидел, было неприятно. Думаю, что поведение и высказывания Конора и его команды были выходящими из ряда вон. Случилось то, что случилось. Руководство организации должно давать понять, что у людей есть святое, то, что трогать нельзя: страна, почитание родителей. А сейчас наблюдаем, что спортсмен опускается на самое дно, лишь бы привлечь к себе внимание.

    Что касается Хабиба: думаю, ему не нужно было делать то, что он сделал после боя, а просто взять микрофон и сказать, кто такой Конор и где его место», – сказал Федор.

    Во вторник Хабиба и Конора накажут за потасовку. Могут направить на общественные работы

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