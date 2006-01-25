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    Федун о Глушакове: «Он упакован деньгами по самое не могу. Все нормально»

    Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Денис Глушаков Кубок Матч Премьер Футбол

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о победе над «Зенитом» (3:0) во втором туре Кубка «Матч Премьер» и высказался по поводу ситуации вокруг капитана команды Дениса Глушакова, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Вы как-то обсуждали с Глушаковым его дела?

    – Какие дела? Я с ним могу обсуждать только его контракт.

    Контракт у него длинный, он упакован деньгами по самое не могу. Так что все нормально, остальное все – это его проблемы, – сказал Федун.

    «Комментарий по матчу? Ну, хорошая тренировочная игра», – сказал Федун. 

    «Молодец», – добавил он, пожав руку вратарю Александру Селихову.

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