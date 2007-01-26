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    Сульшер выиграл 8 первых матчей в «МЮ». Фергюсону для 8 побед потребовалось 19 игр

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

    «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс» (1:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

    Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с восьми побед подряд. Это лучший результат в истории клуба. Самый успешный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон одержал свою восьмую победу в дебюте лишь в 19-м матче.

    45-летний норвежец ранее превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года). Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и две – в Кубке Англии.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл восемь последних матчей с общим счетом 22:5.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:3 (1:2, 0:1)
    Дата проведения
    25 января, 22.55, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 31 Санчес, 0:2 – 33 Лингард, 1:2 – 43 Обамеянг, 1:3 – 82 Марсьяль.
    АрсеналЧех, Косьельни (Гендузи, 64), Папастатопулос (Мустафи, 21), Колашинац, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Озил, 64), Торрейра, Джака, Ляказетт, Обамеянг.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард (Джонс, 88), Эррера, Санчес (Марсьяль, 72), Лукаку (Рэшфорд, 72).
    Предупреждения:
    Косьельни (54), Янг (68), Лингард (76), Колашинац (86), Рэшфорд (86), Гендузи (90).

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