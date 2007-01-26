Сульшер выиграл 8 первых матчей в «МЮ». Фергюсону для 8 побед потребовалось 19 игр

«Арсенал» проиграл на «Эмирейтс» (1:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с восьми побед подряд. Это лучший результат в истории клуба. Самый успешный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон одержал свою восьмую победу в дебюте лишь в 19-м матче.

45-летний норвежец ранее превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года). Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и две – в Кубке Англии.

«Манчестер Юнайтед» выиграл восемь последних матчей с общим счетом 22:5.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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