Коновалов, Кочетков, Денисенко, Слепец и Никонцев вошли в состав сборной России на Шведские игры

назвал состав команды на третий этап Евротура – Шведские игры.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Петр Кочетков («Сочи»).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан ( ), Николай Демидов («Сибирь»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев ( ), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).

Шведские игры пройдут с 7 по 10 февраля.