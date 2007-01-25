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    Коновалов, Кочетков, Денисенко, Слепец и Никонцев вошли в состав сборной России на Шведские игры

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Спартак Автомобилист Евротур Сборная России по хоккею Дмитрий Кагарлицкий Антон Бурдасов Анатолий Никонцев Вадим Шипачев Шведские игры Игорь Бобков Виктор Антипин Захар Арзамасцев Динамо Андрей Педан Александр Кадейкин Алексей Кручинин Алексей Василевский Сергей Шумаков Андрей Миронов Николай Демидов Рушан Рафиков Алексей Береглазов Константин Окулов Сочи Андрей Кузьменко Артем Зуб Илья Михеев Андрей Светлаков Григорий Денисенко Денис Зернов Александр Елесин Денис Алексеев Илья Коновалов Кирилл Слепец Петр Кочетков Хоккей

    Сборная России назвал состав команды на третий этап Евротура – Шведские игры.

    Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Петр Кочетков («Сочи»).

    Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»). 

    Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»). 

    Шведские игры пройдут с 7 по 10 февраля.

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