Чемпионат Европы. Загитова, Самодурова и Константинова выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует олимпийская чемпионка , Софья Самодурова занимает второе место.

Чемпионат Европы

Минск, Беларусь

Женщины

Произвольная программа

Начало - 18.00 по московскому времени, прямые трансляции - на «Матч! Арене», Первом канале (с 21.30), Eurosport (с 19.00), а также на сайте Первого канала.

Третья разминка

13. Эмми Пелтонен (Финляндия)

14. Станислава Константинова (Россия)

15. Элишка Бржезинова (Чехия)

16. Екатерина Рябова (Азербайджан)

17. Мэ Беренис Мейте (Франция)

18. Александра Фейгин (Болгария)

Четвертая разминка

19. Лорин Лекавалье (Франция)

20. Николь Райичова (Словакия)

21. Вивека Линдфорс (Финляндия)

22. Алина Загитова (Россия)

23. Софья Самодурова (Россия)

24. Алексия Паганини (Швейцария)

Положение после короткой программы



1. Алина Загитова (Россия) – 75,00

2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64

4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61

5. Николь Райичова (Словакия) – 64,08

6. Лорин Лекавалье (Франция) – 63,29

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 59,95

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,95

9. Александра Фейгин (Болгария) – 58,80

10. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 58,06

11. Станислава Константинова (Россия) – 56,76

12. Элишка Бржезинова (Чехия) – 55,85

У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает