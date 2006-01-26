Матч звезд НХЛ. Лундквист выиграл конкурс вратарей, отразив 12 буллитов подряд. Василевский – 2-й

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист выиграл конкурс вратарей в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд .

В нем приняли участие 8 вратарей, которые соревновались на число подряд отраженных буллитов.

Против каждого вратаря на лед выходили хоккеисты одного из дивизионов, которые исполняли не менее девяти попыток. Если девятая попытка не была результативной, испытание продолжалось до первого гола.

Победителем был признан вратарь с самой длинной серией сэйвов. Лундквисту удалось отразить 12 бросков подряд.

Результаты:

1. Хенрик Лундквист ( ) – 12 сэйвов подряд.

2. Андрей Василевский ( ) – 8.

3. Деван Дубник («Миннесота») – 7.

4. Марк-Андре Флери («Вегас») – 6.

5-6. Брэйден Холтби («Вашингтон»), Джон Гибсон («Анахайм») – по 3.

7-8. Джимми Ховард («Детройт»), Пекка Ринне ( ) – по 2.