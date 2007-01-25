Глушаков продает общий с женой дом за 300 млн рублей. Он переписал его на свою мать

Полузащитник Денис Глушаков выставил на продажу их общий дом с женой Дарьей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, хавбек переписал дом на свою мать и выставил его на продажу.

Глушаков оценил двухэтажный коттедж общей площадью 550 квадратных метров в 300 миллионов рублей.

В доме есть бассейн, бильярдная и три спальни. Он находится в Истре в Московской области. Футболист жил в доме с женой и детьми.

Сейчас идет бракоразводный процесс между Глушаковым и его женой. Супруги делят совместное имущество и спорят об опеке над детьми.

«Они хотят меня разуть, все забрать, а потом все отобрать у Дарьи». Глушаков пришел к Малахову