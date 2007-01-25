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    Глушаков продает общий с женой дом за 300 млн рублей. Он переписал его на свою мать

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Дарья Глушакова Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу их общий дом с женой Дарьей.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, хавбек переписал дом на свою мать и выставил его на продажу.

    Глушаков оценил двухэтажный коттедж общей площадью 550 квадратных метров в 300 миллионов рублей. 

    В доме есть бассейн, бильярдная и три спальни. Он находится в Истре в Московской области. Футболист жил в доме с женой и детьми. 

    Сейчас идет бракоразводный процесс между Глушаковым и его женой. Супруги делят совместное имущество и спорят об опеке над детьми.

    «Они хотят меня разуть, все забрать, а потом все отобрать у Дарьи». Глушаков пришел к Малахову

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