Глушаков продает общий с женой дом за 300 млн рублей. Он переписал его на свою мать

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу их общий дом с женой Дарьей.
Как сообщает телеграм-канал Mash, хавбек переписал дом на свою мать и выставил его на продажу.
Глушаков оценил двухэтажный коттедж общей площадью 550 квадратных метров в 300 миллионов рублей.
В доме есть бассейн, бильярдная и три спальни. Он находится в Истре в Московской области. Футболист жил в доме с женой и детьми.
Сейчас идет бракоразводный процесс между Глушаковым и его женой. Супруги делят совместное имущество и спорят об опеке над детьми.
«Они хотят меня разуть, все забрать, а потом все отобрать у Дарьи». Глушаков пришел к Малахову