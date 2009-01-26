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    НБА. «Хьюстон» одолел «Торонто», «Даллас» выиграл у «Детройта» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Хьюстон» Хардена одолел вторую команду Востока «Торонто».

    «Даллас» Дончича обыграл «Детройт» Гриффина.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Вашингтон 91:95 (21:24, 17:26, 31:25, 22:20)
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Вучевич (28 + 9 подборов), Гордон (22 + 11 подборов + 6 передач), Айзек (8 + 8 подборов), Огастин (5), Фурнье (2) – старт; Росс (16), Бамба (6 + 9 подборов), Грант (4), Симмонс (0).
    Вашингтон
    Бил (27 + 7 передач), Грин (24), Брайант (11), Саторански (9 + 8 передач), Ариза (6 + 7 подборов) – старт; Портер (10), Маинми (6), Деккер (2), Рэндл (0).

    Кливленд – Майами 94:100 (23:27, 30:21, 17:32, 24:20)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Осман (29), Секстон (13), Беркс (13 + 7 подборов), Жижич (11 + 9 подборов), Худ (10) – старт; Кларксон (6), Нэнс (6), Деллаведова (4), Адель (2), Блоссомгейм (0).
    Майами
    Уинслоу (27 + 7 подборов), Уайтсайд (14 + 13 подборов), Ричардсон (10), Джонсон (9 + 6 передач), Дж. Джонсон (5) – старт; Джонс (14 + 10 подборов), Уэйд (13), Адебайо (8 + 8 подборов), Макгрудер (0), Олиник (0).

    Бруклин – Нью-Йорк 109:99 (30:37, 30:23, 27:22, 22:17)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Расселл (12), Харрис (10 + 7 подборов), Куруц (8), Грэм (5), Аллен (2) – старт; Пинсон (19 + 8 подборов), Напьер (18), Дэвис (17 + 16 подборов), Холлис-Джефферсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (7), Крик (1).
    Нью-Йорк
    Вонле (22 + 13 подборов), Хардуэй (10), Нокс (7), Томас (6), Ниликина (4) – старт; Берк (25), Трир (13), Робинсон (6 + 4 блок-шота), Дотсон (3), Ли (3).

    Мемфис – Сакраменто 96:99 (23:24, 19:24, 29:29, 25:22)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика

    Чикаго – Клипперс 101:106 (20:27, 36:25, 26:28, 19:26)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Лавин (29), Портис (18 + 14 подборов), Маркканен (13 + 9 подборов), Хатчисон (12 + 12 подборов), Данн (9 + 10 передач) – старт; Паркер (15), Арчидиаконо (3), Селден (2), Харрисон (0), Лопес (0).
    Клипперс
    Харрис (29 + 8 подборов + 5 потерь), Брэдли (11), Гилджес-Александер (6), Гортат (4 + 8 подборов), Беверли (2) – старт; Уильямс (31 + 10 подборов + 10 передач), Харрелл (11), Робинсон (8), Мотли (4 + 7 подборов), Торнвелл (0).

    Хьюстон – Торонто 121:119 (33:20, 37:41, 26:28, 25:30)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (35 + 7 передач), Гордон (24), Фарид (21 + 14 подборов), Такер (18), Риверс (13 + 6 передач) – старт; Эннис (5 + 8 подборов), Грин (3), Нене (2).
    Торонто
    Ленард (32 + 7 подборов + 6 потерь), Грин (22), Сиакам (22 + 12 подборов), Ибака (12 + 14 подборов), Лаури (9 + 11 передач) – старт; Пауэлл (10), Ванвлит (8), Ануноби (2), Монро (2), Маккоу (0), Майлз (0).

    Милуоки – Шарлотт 108:99 (22:27, 30:27, 24:33, 32:12)
    Дата проведения
    26 января, 04.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Статистика

    Даллас – Детройт 106:101 (23:28, 39:26, 26:31, 18:16)
    Дата проведения
    26 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика

    Юта – Миннесота 106:102 (31:24, 21:21, 38:24, 16:33)
    Дата проведения
    26 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Денвер – Финикс 132:95 (37:32, 33:23, 28:26, 34:14)
    Дата проведения
    26 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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