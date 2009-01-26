НБА. «Хьюстон» одолел «Торонто», «Даллас» выиграл у «Детройта» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут десять матчей. «Хьюстон» Хардена одолел вторую команду Востока «Торонто».

Дончича обыграл «Детройт» Гриффина.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.