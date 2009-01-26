НБА. «Хьюстон» одолел «Торонто», «Даллас» выиграл у «Детройта» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Хьюстон» Хардена одолел вторую команду Востока «Торонто».
«Даллас» Дончича обыграл «Детройт» Гриффина.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Вучевич (28 + 9 подборов), Гордон (22 + 11 подборов + 6 передач), Айзек (8 + 8 подборов), Огастин (5), Фурнье (2) – старт; Росс (16), Бамба (6 + 9 подборов), Грант (4), Симмонс (0).
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Осман (29), Секстон (13), Беркс (13 + 7 подборов), Жижич (11 + 9 подборов), Худ (10) – старт; Кларксон (6), Нэнс (6), Деллаведова (4), Адель (2), Блоссомгейм (0).
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Расселл (12), Харрис (10 + 7 подборов), Куруц (8), Грэм (5), Аллен (2) – старт; Пинсон (19 + 8 подборов), Напьер (18), Дэвис (17 + 16 подборов), Холлис-Джефферсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (7), Крик (1).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Лавин (29), Портис (18 + 14 подборов), Маркканен (13 + 9 подборов), Хатчисон (12 + 12 подборов), Данн (9 + 10 передач) – старт; Паркер (15), Арчидиаконо (3), Селден (2), Харрисон (0), Лопес (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (35 + 7 передач), Гордон (24), Фарид (21 + 14 подборов), Такер (18), Риверс (13 + 6 передач) – старт; Эннис (5 + 8 подборов), Грин (3), Нене (2).
- Дата проведения
- 26 января, 04.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 26 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 26 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 05.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.