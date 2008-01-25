Лучший защитник-бомбардир КХЛ Дитц может перейти в «Авангард»

заинтересован в приобретении защитника «Барыса» Даррена Дитца.

Стороны уже провели предварительные переговоры, канадец согласился на переход.

Одной из главных причин является желание Дитца выступать под руководством Боба Хартли.

Председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов лично присутствовал на последнем матче в Санкт-Петербурге, после чего дал окончательное добро на переход Дитца.

25-летний Дитц является лучшим защитником-бомбардиром в этом сезоне. На его счету 46 (13+33) очков при полезности «+23» в 51 матче.

Отметим, что контракт Дитца с «Барысом» рассчитан до конца следующего сезона.