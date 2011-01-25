Загитова в произвольной на чемпионате Европы упала с одного каскада, прыгнула «бабочку» в другом и ошиблась на лутце

Олимпийская чемпионка допустила несколько грубых ошибок во время проката произвольной программы на чемпионате Европы в Минске.

Российская фигуристка упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц – тройной тулуп.

Кроме того, спортсменка ошиблась в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер, не выполнив второй прыжок. Она попыталась присоединить риттбергер к тройному флипу, но сделала «бабочку».

За произвольную Загитова получила 123,34 балла и занимает на данный момент третье место. По общей сумме двух программ россиянка занимает первое место (198,34).

У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает