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    Загитова в произвольной на чемпионате Европы упала с одного каскада, прыгнула «бабочку» в другом и ошиблась на лутце

    Теги сборная России чемпионат Европы женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила несколько грубых ошибок во время проката произвольной программы на чемпионате Европы в Минске.

    Российская фигуристка упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц – тройной тулуп.

    Кроме того, спортсменка ошиблась в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер, не выполнив второй прыжок. Она попыталась присоединить риттбергер к тройному флипу, но сделала «бабочку».

    За произвольную Загитова получила 123,34 балла и занимает на данный момент третье место. По общей сумме двух программ россиянка занимает первое место (198,34).

    У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает

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