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    Евролига. «Химки» – «Бавария», ЦСКА в гостях у «Барселоны»

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Кирольбет Баскония Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария Будучность VOLI Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в первом после возвращения Римаса Куртинайтиса матче сыграют с немецкой «Баварией».

    Проводящий непростой отрезок московский ЦСКА в гостях встретится с испанской «Барселоной».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    20-й тур

    Химки Россия  –  Бавария Германия 7:2 (1 четверть)
    Дата проведения
    25 января, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    Химки
    Зубков (3), Крокер (2), Бост (0), Дженкинс (0), Томас (0).

    Дарушафака Турция  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    25 января, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча

    Будучность VOLI Черногория  –  Гербалайф Гран-Канария Испания
    Дата проведения
    25 января, 21.00, «Морача»
    Онлайн матча

    Барселона Ласса Испания  –  ЦСКА Россия
    Дата проведения
    25 января, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 18-2, Реал Испания – 16-4, ЦСКА Россия – 14-5, Анадолу Эфес Турция – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-8, Барселона Испания – 11-8, Бавария Германия – 9-10, Милан Италия – 9-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-11, Баскония Испания – 8-10, Жальгирис Литва – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-12, Химки Россия – 7-12, Гран-Канария Испания – 6-13, Будучность Черногория – 5-14, Дарушафака Турция – 2-17.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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