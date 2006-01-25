Евролига. «Химки» – «Бавария», ЦСКА в гостях у «Барселоны»

Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в первом после возвращения Римаса Куртинайтиса матче сыграют с немецкой «Баварией».

Проводящий непростой отрезок московский ЦСКА в гостях встретится с испанской «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

20-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 18-2, Реал Испания – 16-4, ЦСКА Россия – 14-5, Анадолу Эфес Турция – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-8, Барселона Испания – 11-8, Бавария Германия – 9-10, Милан Италия – 9-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-11, Баскония Испания – 8-10, Жальгирис Литва – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-12, Химки Россия – 7-12, Гран-Канария Испания – 6-13, Будучность Черногория – 5-14, Дарушафака Турция – 2-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.