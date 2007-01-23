Чемпионат Европы. Пары. Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Джеймс и Сипре покажут короткие программы

23 января в Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары покажут короткие программы. За Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Чемпионат Европы
Минск, Беларусь
Пары
Короткая программа
Начало – 18.45 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport (с 19.00), а также на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
3. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)
Вторая разминка
4. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания)
5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)
7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
Третья разминка
8. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
11. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске