Чемпионат Европы. Пары. Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Джеймс и Сипре покажут короткие программы

23 января в Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары покажут короткие программы. За Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Чемпионат Европы

Минск, Беларусь

Пары

Короткая программа

Начало – 18.45 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport (с 19.00), а также на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

3. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)

Вторая разминка

4. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания)

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)

7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

Третья разминка

8. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

11. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске