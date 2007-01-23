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    Чемпионат Европы. Пары. Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Джеймс и Сипре покажут короткие программы

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    23 января в Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары покажут короткие программы. За Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

    Чемпионат Европы

    Минск, Беларусь

    Пары

    Короткая программа

    Начало – 18.45 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport (с 19.00), а также на сайте Первого канала.

    Первая разминка

    1. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)
    2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
    3. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)

    Вторая разминка

    4. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания)
    5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
    6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)
    7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

    Третья разминка

    8. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
    10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    11. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

    Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске

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