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    Вальверде о поражении от «Севильи»: «Не жалею, что не взял Месси на матч. Я должен был так сделать»

    Теги Кевин-Принс Боатенг Барселона Севилья Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Кубок Испании Луис Суарес Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями по окончании выездного матча с «Севильей» (0:2) в 1/4 финала Кубка Испании.

    – Мы контролировали игру в первом тайме. Во втором нас немного затянуло. Соперник добился прекрасного результата. Мы попытаемся отыграться в ответном матче.

    Я подумал, что должен выпустить Боатенга в стартовом составе, хотя это решение далось непросто, ведь он только-только прибыл в команду.

    Когда вносишь изменения, сознаешь риск. Если победите – решение было правильным, если проиграете – неправильным. Мы хотим продолжать выступление в этом турнире.

    – Вы жалеете, что оставили Месси в «Барселоне»?

    – Не жалею. Я должен был так сделать.

    Выход Боатенга в стартовом составе – рискованное решение. Но я должен был так поступить. Я думал, что лучше, если он отыграет час, а Суарес – полчаса, – сказал тренер.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Севилья» – «Барселона».

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