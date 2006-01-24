Вальверде о поражении от «Севильи»: «Не жалею, что не взял Месси на матч. Я должен был так сделать»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями по окончании выездного матча с «Севильей» (0:2) в 1/4 финала Кубка Испании.

– Мы контролировали игру в первом тайме. Во втором нас немного затянуло. Соперник добился прекрасного результата. Мы попытаемся отыграться в ответном матче.

Я подумал, что должен выпустить Боатенга в стартовом составе, хотя это решение далось непросто, ведь он только-только прибыл в команду.

Когда вносишь изменения, сознаешь риск. Если победите – решение было правильным, если проиграете – неправильным. Мы хотим продолжать выступление в этом турнире.

– Вы жалеете, что оставили Месси в «Барселоне»?

– Не жалею. Я должен был так сделать.

Выход Боатенга в стартовом составе – рискованное решение. Но я должен был так поступить. Я думал, что лучше, если он отыграет час, а Суарес – полчаса, – сказал тренер.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Севилья» – «Барселона».