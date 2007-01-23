Поисковая группа обнаружила обломки неподалеку от места пропажи самолета Салы

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой, рассказал о результатах возобновления работы поисковой группы.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла.

Направляем на место лодку», – рассказал Фитцджеральд в эфире Sky Sports.

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