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    Поисковая группа обнаружила обломки неподалеку от места пропажи самолета Салы

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой, рассказал о результатах возобновления работы поисковой группы.

    «Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла.

    Направляем на место лодку», – рассказал Фитцджеральд в эфире Sky Sports.

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