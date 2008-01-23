Логинов и Гараничев выступят на североамериканских этапах Кубка мира

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал состав мужской команды, которая выступит на этапах Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе пройдет 7-11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14-18 февраля.

«На североамериканские этапы у нас из лидеров основной команды едут , Евгений Гараничев, плюс те, кто хорошо выступал в Кубке IBU: Эдуард Латыпов, , Юрий Шопин и Сергей Корастылев. Для всех тех, кто не поехал, мы планируем сбор в Риднау со 2 по 18 февраля.

Саша, скорее всего, побежит оба этапа, просто не на всех дистанциях будет стартовать. В частности, мы решили освободить его от смешанной эстафеты и от сингл-микста. Он также выразил желание стартовать на чемпионате , поэтому сразу после возвращения из США отправится в Минск.

Там он тоже, скорее всего, будет участвовать не во всех видах. Будем ориентироваться уже ближе к соревнованиям по его функциональному и физическому состоянию,- рассказал Хованцев.