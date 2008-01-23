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    Логинов и Гараничев выступят на североамериканских этапах Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России Анатолий Хованцев Евгений Гараничев Сергей Корастылев Александр Логинов Эдуард Латыпов Александр Поварницын Юрий Шопин Биатлон

    Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал состав мужской команды, которая выступит на этапах Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити.

    Этап Кубка мира в канадском Кэнморе пройдет 7-11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14-18 февраля. 

    «На североамериканские этапы у нас из лидеров основной команды едут Александр Логинов, Евгений Гараничев, плюс те, кто хорошо выступал в Кубке IBU: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылев. Для всех тех, кто не поехал, мы планируем сбор в Риднау со 2 по 18 февраля.

    Саша, скорее всего, побежит оба этапа, просто не на всех дистанциях будет стартовать. В частности, мы решили освободить его от смешанной эстафеты и от сингл-микста. Он также выразил желание стартовать на чемпионате Европы, поэтому сразу после возвращения из США отправится в Минск.

    Там он тоже, скорее всего, будет участвовать не во всех видах. Будем ориентироваться уже ближе к соревнованиям по его функциональному и физическому состоянию,- рассказал Хованцев. 

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