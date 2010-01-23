Чемпионат Европы. Загитова, Константинова и Самодурова выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском турнире выступят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Чемпионат Европы

Минск, Беларусь

Женщины

Короткая программа

Начало – 11.00 по московскому времени, прямые трансляции – на «Матч! Арене» (с 11.45), «Первом канале» (с 16.00), Eurosport 2 (с 14.30) , а также на сайте Первого канала.

Пятая разминка

25. Анита Остлунд (Швеция)

26. Вивека Линдфорс (Финляндия)

27. Иветт Тот (Венгрия)

28. Николь Шотт (Германия)

29. Эмми Пелтонен (Финляндия)

30. Николь Райичова (Словакия)

Шестая разминка

31. Алина Загитова (Россия)

32. Станислава Константинова (Россия)

33. Лорин Лекавалье (Франция)

34. Мэ Беренис Мейте (Франция)

35. Софья Самодурова (Россия)

36. Алексия Паганини (Швейцария)

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске