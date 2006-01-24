«Милан» объявил о трансфере Пентека из «Дженоа»

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек перешел в .

23-летний форвард подписал контракт до 30 июня 2023 года.

«Милан», предположительно, заплатил «Дженоа» 35 миллионов евро за Пентека.

Зарплата польского форварда составит 35 000 евро в неделю после уплаты налогов до конца этого сезона, а в следующем – 40 000 евро (около 2 млн в год). Соглашение также включает значительные бонусы.

В «Дженоа» он зарабатывал 37,5 тысячи евро в месяц.

В текущем сезоне серии А Пентек забил 13 голов и в гонке бомбардиров уступает Криштиану Роналду, Дувану Сапате и Фабио Куальярелле, у которых по 14 забитых мячей.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь