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    «Милан» объявил о трансфере Пентека из «Дженоа»

    Теги Милан серия А Италия трансферы Дженоа Кшиштоф Пентек Футбол

    Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек перешел в «Милан».

    23-летний форвард подписал контракт до 30 июня 2023 года.

    «Милан», предположительно, заплатил «Дженоа» 35 миллионов евро за Пентека. 

    Зарплата польского форварда составит 35 000 евро в неделю после уплаты налогов до конца этого сезона, а в следующем – 40 000 евро (около 2 млн в год). Соглашение также включает значительные бонусы.

    В «Дженоа» он зарабатывал 37,5 тысячи евро в месяц.

    В текущем сезоне серии А Пентек забил 13 голов и в гонке бомбардиров уступает Криштиану Роналду, Дувану Сапате и Фабио Куальярелле, у которых по 14 забитых мячей.

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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