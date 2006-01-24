«Барселона» в гостях проиграла «Севилье» в 1/4 финала Кубка Испании – 0:2. Ответный матч – 30 января

В первом матче четвертьфинальной стадии Кубка короля «Севилья» на своем поле победила «Барселону» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» через неделю, 30 января.
- Дата проведения
- 23 января, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 58 Сарабия, 2:0 – 76 Бен-Йеддер.
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Севилья –
Сориано, Кьер, Гомес, Эскудеро (Арана, 88), Меркадо, Банега, Навас (Андре Силва, 71), Сарабия (Васкес, 67), Амаду, Промес, Бен-Йеддер.
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Барселона –
Силлессен, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Нелсон Семеду (Альба, 80), Аленья, Ракитич, Видаль, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 63), Артур.