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    «Барселона» в гостях проиграла «Севилье» в 1/4 финала Кубка Испании – 0:2. Ответный матч – 30 января

    Теги Барселона Севилья Ла Лига Кубок Испании Футбол

    В первом матче четвертьфинальной стадии Кубка короля «Севилья» на своем поле победила «Барселону» (2:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» через неделю, 30 января.

    Севилья – Барселона 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    23 января, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 58 Сарабия, 2:0 – 76 Бен-Йеддер.
    СевильяСориано, Кьер, Гомес, Эскудеро (Арана, 88), Меркадо, Банега, Навас (Андре Силва, 71), Сарабия (Васкес, 67), Амаду, Промес, Бен-Йеддер.
    БарселонаСиллессен, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Нелсон Семеду (Альба, 80), Аленья, Ракитич, Видаль, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 63), Артур.
    Предупреждения:
    Гомес (74), Альба (84).

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