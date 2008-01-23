Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Истомина выиграла золото в индивидуальной гонке свободным стилем

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Лахти проходят индивидуальные гонки свободным стилем среди спортсменов в возрастной категории U-23.
Россиянка Мария Истомина выиграла золото в женских соревнованиях.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Лахти, Финляндия
U-23
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Мария Истомина (Россия) – 25.57,3
2. Эвелина Пииппо (Финляндия) – 2,0
3. Тириль Венг (Норвегия) – 29,6
4. Катарина Хеннинг (Германия) – 37,2
5. Валерия Тюленева (Казахстан) – 38,1
6. Дельфина Клодель (Франция) – 55,3
7. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.02,4
8. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.04,0...
11. Лидия Дуркина (Россия) – 1.14,3
Мужчины
15 км, свободный стиль
Начало – в 13.00 по московскому времени.
Российский участники: Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Андрей Собакарев, Иван Якимушкин.