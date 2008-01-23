Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Истомина выиграла золото в индивидуальной гонке свободным стилем

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Лахти проходят индивидуальные гонки свободным стилем среди спортсменов в возрастной категории U-23.

Россиянка Мария Истомина выиграла золото в женских соревнованиях.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Лахти, Финляндия

U-23

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Мария Истомина (Россия) – 25.57,3

2. Эвелина Пииппо (Финляндия) – 2,0

3. Тириль Венг (Норвегия) – 29,6

4. Катарина Хеннинг (Германия) – 37,2

5. Валерия Тюленева (Казахстан) – 38,1

6. Дельфина Клодель (Франция) – 55,3

7. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.02,4

8. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.04,0...

11. Лидия Дуркина (Россия) – 1.14,3

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – в 13.00 по московскому времени.

Российский участники: Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Андрей Собакарев, Иван Якимушкин.