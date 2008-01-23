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    Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Истомина выиграла золото в индивидуальной гонке свободным стилем

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    Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Лахти проходят индивидуальные гонки свободным стилем среди спортсменов в возрастной категории U-23. 

    Россиянка Мария Истомина выиграла золото в женских соревнованиях. 

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

    Лахти, Финляндия

    U-23

    Женщины

    10 км, свободный стиль

    1. Мария Истомина (Россия) – 25.57,3
    2. Эвелина Пииппо (Финляндия) – 2,0
    3. Тириль Венг (Норвегия) – 29,6
    4. Катарина Хеннинг (Германия) – 37,2
    5. Валерия Тюленева (Казахстан) – 38,1
    6. Дельфина Клодель (Франция) – 55,3
    7. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.02,4
    8. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.04,0...
    11. Лидия Дуркина (Россия) – 1.14,3

    Мужчины

    15 км, свободный стиль

    Начало – в 13.00 по московскому времени.

    Российский участники: Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Андрей Собакарев, Иван Якимушкин.

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