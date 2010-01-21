Российские биатлонисты без медалей в Рупольдинге, у команды Овечкина 5 поражений подряд, Федерер вылетел с Australian Open и другие новости утра

1. Сборная России по биатлону впервые в сезоне прошла этап Кубка мира без медалей. В воскресных масс-стартах в Рупольдинге победили немка Франциска Пройс и норвежец Йоханнес Бо.

2. Australian Open быстро лишился Федерера, который проиграл Циципасу уже в четвертом круге. Роджер выпадет из топ-5 рейтинга, но зато планирует выступить на грунтовых турнирах. В женской части сетки тоже интересно.

3. Российские лыжники и лыжницы стабильно хороши! Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км «классикой», а в схожем женском состязании Непряева финишировала третьей.

4. В НХЛ «Айлендерс» выиграл 5-й матч подряд, «Вашингтон» уступил «Чикаго». У команды Овечкина 5 поражений подряд.

5. Победителем Матча звезд КХЛ стала сборная дивизиона Чернышева.

6. В испанской примере «Барселона» победила «Леганес» и сохранила отрыв от «Атлетико». Суарес едва не пришиб вратаря, но забил победный гол и стал одним из лучших в истории клуба.

7. В итальянской серии А «Наполи» обыграл «Лацио» и на какое-то время приблизился к «Юве». Куда интереснее в гонке бомбардиров, там и Сапата, и Куальярелла вышли на уровень Роналду.

8. В английской премьер-лиге «Тоттенхэм» вырвал победу над «Фулхэмом» на 93-й минуте, «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд». Положение дел в первой тройке неизменно.

9. В 1/8 финала Кубка Азии Иран обыграл Оман, Китай победил Таиланд, Вьетнам выбил Иорданию. Сегодня Узбекистан столкнется с Австралией, и это, возможно, самый интересный матч первого раунда плей-офф.

10. «Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в текущем розыгрыше лиги ВТБ.

11. В НБА «Индиана» победила «Шарлотт», «Сан-Антонио» уступил «Клипперс». Другие результаты – здесь.

12. В НФЛ определялись чемпионы конференций. «Нью-Ингленд» гостил у «Чифс», «Нью-Орлеан» играл с «Рэмс», если не боитесь спойлеров, кликайте по ссылке.

13. Напоследок о футбольных трансферах. Что касается РПЛ – ЦСКА может подписать норвежца Глеснеса, «Галатасарай» готов заплатить «Спартаку» 5 млн евро за Адриано. В Западной Европе «Реал» уже почти забрал у «Порту» Милитао за 50 млн евро, но лишь с прицелом на лето, а «Ювентус» решил арендовать Дармиана у «МЮ» с правом выкупа.

Цитата. Российская биатлонистка Павлова: «Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться за допинг? С хрена ли загуляли?»