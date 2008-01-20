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    Куальярелла забил в 10-м матче подряд и сравнялся с Роналду в гонке бомбардиров серии А

    Теги Сампдория Криштиану Роналду Фабио Куальярелла Ювентус серия А Италия Габриэль Батистута видео Футбол

    Нападающий «Сампдории» Фабио Куальярелла забил два мяча в ворота «Фиорентины» (3:3) в матче 20-го тура чемпионата Италии. 

    35-летний форвард отличился на 81-й минуте с пенальти, а дубль оформил на 85-й минуте.

    Куальярелла сравнялся с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в гонке бомбардиров серии А – на их счету по 14 голов. В тройке лидеров также находится форвард «Аталанты» Дуван Сапата, у которого тоже 14 мячей.

    Добавим, что Куальярелла забил в 10 матчах подряд в серии А. Никому в итальянском чемпионате не удавалось это с 1994 года, когда аналогичную результативную серию провел Габриэль Батистута.

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