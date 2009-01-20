Лыжи. Кубок мира. Нисканен победил в индивидуальной гонке на 15 км «классикой», Большунов – 2-й, Бессмертных – 5-й

Финский лыжник Ииво Нисканен одержал победу в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Отепя. Россиянин Александр Большунов финишировал вторым.
Лыжные гонки
Кубок мира
Отепя, Эстония
Мужчины
15 км, классический стиль
1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 40.07,1
2. Александр Большунов (Россия) – 15,9
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 46,4
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 48,0
5. Александр Бессмертных (Россия) – 50,4
6. Евгений Белов (Россия) – 52,6
7. Шюр Рете (Норвегия) – 54,5
8. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.00,2
9. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1.00,9
10. Андрей Ларьков (Россия) – 1.05,9...
12. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.25,9
13. Илья Семиков (Россия) – 1.29,9...
15. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.36,6
16. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.45,0
17. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.59,4...
20. Денис Спицов (Россия) – 2.11,0
24. Алексей Червоткин (Россия) – 2.18,6