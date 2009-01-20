Лыжи. Кубок мира. Нисканен победил в индивидуальной гонке на 15 км «классикой», Большунов – 2-й, Бессмертных – 5-й

Финский лыжник Ииво Нисканен одержал победу в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Отепя. Россиянин Александр Большунов финишировал вторым.

Лыжные гонки

Кубок мира

Отепя, Эстония

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 40.07,1

2. Александр Большунов (Россия) – 15,9

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 46,4

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 48,0

5. Александр Бессмертных (Россия) – 50,4

6. Евгений Белов (Россия) – 52,6

7. Шюр Рете (Норвегия) – 54,5

8. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.00,2

9. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1.00,9

10. Андрей Ларьков (Россия) – 1.05,9...

12. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.25,9

13. Илья Семиков (Россия) – 1.29,9...

15. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.36,6

16. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.45,0

17. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.59,4...

20. Денис Спицов (Россия) – 2.11,0

24. Алексей Червоткин (Россия) – 2.18,6