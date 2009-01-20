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    Лыжи. Кубок мира. Нисканен победил в индивидуальной гонке на 15 км «классикой», Большунов – 2-й, Бессмертных – 5-й

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    Финский лыжник Ииво Нисканен одержал победу в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Отепя. Россиянин Александр Большунов финишировал вторым.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Отепя, Эстония

    Мужчины

    15 км, классический стиль

    1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 40.07,1
    2. Александр Большунов (Россия) – 15,9
    3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 46,4
    4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 48,0
    5. Александр Бессмертных (Россия) – 50,4
    6. Евгений Белов (Россия) – 52,6
    7. Шюр Рете (Норвегия) – 54,5
    8. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.00,2
    9. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1.00,9
    10. Андрей Ларьков (Россия) – 1.05,9...
    12. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.25,9
    13. Илья Семиков (Россия) – 1.29,9...
    15. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.36,6
    16. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.45,0
    17. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.59,4...
    20. Денис Спицов (Россия) – 2.11,0
    24. Алексей Червоткин (Россия) – 2.18,6

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