Кубок мира. Масс-старт. Юрлова, Старых, Вирер, Кузьмина и Миронова пробегут гонку

Сегодня на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женский масс-старт. За Россию выступит Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова и Светлана Миронова.
- Дата проведения
- 20 января, 16.40
Рупольдинг, Германия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Доротея Вирер
|2
|Лиза Виттоцци
|3
|Паулина Фиалкова
|4
|Анастасия Кузьмина
|5
|Анаис Шевалье
|6
|Марте Ульсбю-Ройселанн
|7
|Ханна Оберг
|8
|Кайса Мякяряйнен
|9
|Моника Хойниш
|10
|Ирина Кривко
|11
|Франциска Пройс
|12
|Анаис Бескон
|13
|Ирина Старых
|14
|Екатерина Юрлова-Перхт
|15
|Жюлия Симон
|16
|Муна Брурссон
|17
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|18
|Франциска Хильдебранд
|19
|Лиза Тереза Хаузер
|20
|Ванесса Хинц
|21
|Лена Хекки
|22
|Клэр Игэн
|23
|Жюстин Брезаз
|24
|Евгения Павлова
|25
|Сюзан Данкли
|26
|Лаура Дальмайер
|27
|Светлана Миронова
|28
|Линн Перссон
|29
|Дениз Херманн
|30
|Каролин Хорхлер