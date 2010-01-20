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    Кубок мира. Масс-старт. Юрлова, Старых, Вирер, Кузьмина и Миронова пробегут гонку

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    Сегодня на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женский масс-старт. За Россию выступит Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова и Светлана Миронова.

    Дата проведения
    20 января, 16.40
    Онлайн гонки

    Рупольдинг, Германия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Доротея Вирер
    2  Лиза Виттоцци
    3  Паулина Фиалкова
    4  Анастасия Кузьмина
    5  Анаис Шевалье
    6  Марте Ульсбю-Ройселанн
    7  Ханна Оберг
    8  Кайса Мякяряйнен
    9  Моника Хойниш
    10  Ирина Кривко
    11  Франциска Пройс
    12  Анаис Бескон
    13  Ирина Старых
    14  Екатерина Юрлова-Перхт
    15  Жюлия Симон
    16  Муна Брурссон
    17  Ингрид Ланмарк Тандревольд
    18  Франциска Хильдебранд
    19  Лиза Тереза Хаузер
    20  Ванесса Хинц
    21  Лена Хекки
    22  Клэр Игэн
    23  Жюстин Брезаз
    24  Евгения Павлова
    25  Сюзан Данкли
    26  Лаура Дальмайер
    27  Светлана Миронова
    28  Линн Перссон
    29  Дениз Херманн
    30  Каролин Хорхлер
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