Единая лига ВТБ. «Зенит» нанес ЦСКА первое поражение, «Химки» обыграли «Цмоки-Минск»

В воскресенье, 20 января, в рамках регулярного чемпионата петербургский «Зенит» нанес московскому ЦСКА первое поражение в сезоне.

«Химки» обыграли белорусский «Цмоки-Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 13-1, УНИКС Россия – 11-2, Химки Россия – 11-2, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Зенит Россия – 8-5, Астана Казахстан – 7-6, Автодор Россия – 6-7, Нижний Новгород Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 5-9, Зелена-Гура Польша – 3-9, Парма Россия – 3-10, ВЭФ Латвия – 3-12, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.