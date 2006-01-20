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    Единая лига ВТБ. «Зенит» нанес ЦСКА первое поражение, «Химки» обыграли «Цмоки-Минск»

    Теги результаты ЦСКА Химки Зенит Енисей Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

    В воскресенье, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» нанес московскому ЦСКА первое поражение в сезоне.

    «Химки» обыграли белорусский «Цмоки-Минск».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    Енисей – Астана 93:84 (26:24, 29:22, 17:16, 21:22)
    Дата проведения
    20 января, 12.00, «Арена-Север»
    Онлайн матча
    Енисей
    Харрисон (17 + 7 подборов), Янг (15), Мейерс (15 + 9 подборов), Роберсон (12 + 7 передач), Комиссаров (3) – старт; Захаров (14), Каныгин (11), Голдырев (6), Лукашов (0), Викторов (0).
    Астана
    О'Брайен (21), Хортон (21 + 9 подборов), Клеммонс (12), Гроселл (8), Ергали (0) – старт; Дженкинс (15), Холт (7), Марчук (0), Мурзагалиев (0), Гаврилов (0), Жигулин (0).

    Химки – Цмоки-Минск 70:50 (18:19, 16:11, 22:10, 14:10)
    Дата проведения
    20 января, 15.00, «Баскетбольный центр Химки»
    Онлайн матча
    Химки
    Мики (16 + 5 блок-шотов), Крокер (12), Дженкинс (11), Зайцев (6), Губанов (6) – старт; Зубков (7 + 7 подборов), Грин (6), Якушин (3), Вяльцев (2), Бост (1), Томас (0).
    Цмоки-Минск
    Лютыч (15), Сэддлер (12 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Сарикопулос (12 + 10 подборов), Раш (2), Мещеряков (2) – старт; Полещук (3), Ситник (2), Тростинецкий (2), Кудрявцев (0), Вабищевич (0).

    Зенит – ЦСКА 93:86 (34:24, 18:20, 20:24, 21:18)
    Дата проведения
    20 января, 18.00, «СК Юбилейный»
    Онлайн матча
    Зенит
    Рейнольдс (21 + 8 подборов), Скрабб (17), Симонович (15), Арманд (12), Трушкин (3) – старт; Миллер-Макинтайр (9), Пушков (7), Ютофф (5), Валиев (4), Усольцев (0).
    ЦСКА
    Де Коло (13), Хантер (10), Хэкетт (6), Курбанов (4), Антонов (2) – старт; Родригес (15 + 8 подборов), М.Кулагин (13), Клайберн (11), Боломбой (10 + 12 подборов), Питерс (2), Ухов (0), Воронцевич (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 13-1, УНИКС Россия – 11-2, Химки Россия – 11-2, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Зенит Россия – 8-5, Астана Казахстан – 7-6, Автодор Россия – 6-7, Нижний Новгород Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 5-9, Зелена-Гура Польша – 3-9, Парма Россия – 3-10, ВЭФ Латвия – 3-12, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-11. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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