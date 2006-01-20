Единая лига ВТБ. «Зенит» нанес ЦСКА первое поражение, «Химки» обыграли «Цмоки-Минск»

В воскресенье, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» нанес московскому ЦСКА первое поражение в сезоне.
«Химки» обыграли белорусский «Цмоки-Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 12.00, «Арена-Север»
- Енисей
- Харрисон (17 + 7 подборов), Янг (15), Мейерс (15 + 9 подборов), Роберсон (12 + 7 передач), Комиссаров (3) – старт; Захаров (14), Каныгин (11), Голдырев (6), Лукашов (0), Викторов (0).
- Дата проведения
- 20 января, 15.00, «Баскетбольный центр Химки»
- Химки
- Мики (16 + 5 блок-шотов), Крокер (12), Дженкинс (11), Зайцев (6), Губанов (6) – старт; Зубков (7 + 7 подборов), Грин (6), Якушин (3), Вяльцев (2), Бост (1), Томас (0).
- Цмоки-Минск
- Лютыч (15), Сэддлер (12 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Сарикопулос (12 + 10 подборов), Раш (2), Мещеряков (2) – старт; Полещук (3), Ситник (2), Тростинецкий (2), Кудрявцев (0), Вабищевич (0).
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «СК Юбилейный»
- Зенит
- Рейнольдс (21 + 8 подборов), Скрабб (17), Симонович (15), Арманд (12), Трушкин (3) – старт; Миллер-Макинтайр (9), Пушков (7), Ютофф (5), Валиев (4), Усольцев (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 13-1, УНИКС Россия – 11-2, Химки Россия – 11-2, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Зенит Россия – 8-5, Астана Казахстан – 7-6, Автодор Россия – 6-7, Нижний Новгород Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 5-9, Зелена-Гура Польша – 3-9, Парма Россия – 3-10, ВЭФ Латвия – 3-12, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.