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    Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла классическую гонку на 10 км, Непряева – 3-я

    Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Астрид Якобсен сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг сборная Германии жен (лыжные гонки) Ида Ингемарсдоттер гонка 10 км (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Ольга Царева Анастасия Седова Алиса Жамбалова Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Сэди Бьорнсен Рагнхиль Хага Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Эбба Андерссон Катарина Хенниг Лыжные виды

    Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Отепя. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Отепя, Эстония

    Женщины

    10 км, классический стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 29.53,7
    2. Эбба Андерссон (Швеция) – 48,4
    3. Наталья Непряева (Россия) – 56,7
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.14,0
    5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.14,8
    6. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.19,9
    7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.26,5
    8. Анастасия Седова (Россия) – 1.41,6
    9. Катарина Хенниг (Германия) – 2.02,9
    10. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.07,0...
    13. Джессика Диггинс (США) – 2.26,0
    14. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.26,1...
    18. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.43,3...
    20. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.54,3
    21. Лидия Дуркина (Россия) – 2.55,7...
    29. Сэди Бьорнсен (США) – 3.11,3...
    32. Елена Соболева (Россия) – 3.21,4...
    38. Ольга Царева (Россия) – 3.43,0

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