Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла классическую гонку на 10 км, Непряева – 3-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Отепя. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место.
Лыжные гонки
Кубок мира
Отепя, Эстония
Женщины
10 км, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 29.53,7
2. Эбба Андерссон (Швеция) – 48,4
3. Наталья Непряева (Россия) – 56,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.14,0
5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.14,8
6. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.19,9
7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.26,5
8. Анастасия Седова (Россия) – 1.41,6
9. Катарина Хенниг (Германия) – 2.02,9
10. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.07,0...
13. Джессика Диггинс (США) – 2.26,0
14. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.26,1...
18. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.43,3...
20. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.54,3
21. Лидия Дуркина (Россия) – 2.55,7...
29. Сэди Бьорнсен (США) – 3.11,3...
32. Елена Соболева (Россия) – 3.21,4...
38. Ольга Царева (Россия) – 3.43,0