Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла классическую гонку на 10 км, Непряева – 3-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Отепя. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место.

Лыжные гонки

Кубок мира

Отепя, Эстония

Женщины

10 км, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 29.53,7

2. Эбба Андерссон (Швеция) – 48,4

3. Наталья Непряева (Россия) – 56,7

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.14,0

5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.14,8

6. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.19,9

7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.26,5

8. Анастасия Седова (Россия) – 1.41,6

9. Катарина Хенниг (Германия) – 2.02,9

10. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.07,0...

13. Джессика Диггинс (США) – 2.26,0

14. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.26,1...

18. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.43,3...

20. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.54,3

21. Лидия Дуркина (Россия) – 2.55,7...

29. Сэди Бьорнсен (США) – 3.11,3...

32. Елена Соболева (Россия) – 3.21,4...

38. Ольга Царева (Россия) – 3.43,0