«Вашингтон» проиграл «Чикаго» (5:8). У «Кэпиталс» 5 поражений подряд

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» (5:8) в регулярном чемпионате НХЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Кэпиталс», в составе которых выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, потерпели 5-е поражение подряд.

Команда тренера Тодда Рирдена сейчас занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков по итогам 48 игр.

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