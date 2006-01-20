«Вашингтон» проиграл «Чикаго» (5:8). У «Кэпиталс» 5 поражений подряд

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» (5:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Кэпиталс», в составе которых выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, потерпели 5-е поражение подряд.
Команда тренера Тодда Рирдена сейчас занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков по итогам 48 игр.
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «United Center»
- 1:0 – 6 Саад (Кемпф)
- 2:0 – 7 Кэйн (Сибрук, Тэйвс)
- 3:0 – 14 Тэйвс ()
- 3:1 – 14 Орпик (Эллер, Коннолли)
- 4:1 – 22 Дебринкат (Кит, Строум)
- 4:2 – 35 Орлов (Бураковски, Нисканен)
- 5:2 – 43 Кэйн (Строум, Тэйвс)
- 5:3 – 43 Карлсон (Оши, Орлов)
- 6:3 – 47 Тэйвс (Дальстрем, Кэйн)
- 6:4 – 50 Карлсон ( Бэкстрем, Оши)
- 6:5 – 53 Нисканен (Бураковски, Бойд)
- 7:5 – 54 Тэйвс (Кэйн)
- 8:5 – 58 Строум ()