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    «Вашингтон» проиграл «Чикаго» (5:8). У «Кэпиталс» 5 поражений подряд

    Теги Вашингтон Чикаго НХЛ Тодд Рирден Хоккей

    «Вашингтон» проиграл «Чикаго» (5:8) в регулярном чемпионате НХЛ.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Кэпиталс», в составе которых выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, потерпели 5-е поражение подряд.

    Команда тренера Тодда Рирдена сейчас занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков по итогам 48 игр.

    Чикаго – Вашингтон 8:5 (3:1, 1:1, 4:3)
    Дата проведения
    20 января, 20.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 6 Саад (Кемпф)
    2:0 – 7 Кэйн (Сибрук, Тэйвс)
    3:0 – 14 Тэйвс ()
    3:1 – 14 Орпик (Эллер, Коннолли)
    4:1 – 22 Дебринкат (Кит, Строум)
    4:2 – 35 Орлов (Бураковски, Нисканен)
    5:2 – 43 Кэйн (Строум, Тэйвс)
    5:3 – 43 Карлсон (Оши, Орлов)
    6:3 – 47 Тэйвс (Дальстрем, Кэйн)
    6:4 – 50 Карлсон ( Бэкстрем, Оши)
    6:5 – 53 Нисканен (Бураковски, Бойд)
    7:5 – 54 Тэйвс (Кэйн)
    8:5 – 58 Строум ()

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