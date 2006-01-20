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    Матч звезд КХЛ-2019. Дивизион Чернышева в финале победил дивизион Боброва

    Теги КХЛ Матч звезд КХЛ дивизион Боброва дивизион Тарасова дивизион Харламова дивизион Чернышева Хоккей

    В Казани продолжается Неделя звезд хоккея-2019. 

    Сегодня на арене «Татнефть» пройдет Матч звезд КХЛ. 

    Дивизион Чернышева – Дивизион Харламова – 5:3

    1:0 – 2 Михайлов

    1:1 – 4 Мозякин (Постма, Хисамутдинов)

    2:1 – 4 Михеев 2:2 – 6 Хисамутдинов (Мозякин, Зарипов)

    3:2 – 15 Верба (Михайлов)

    3:3 – 17 Мозякин (Антипин)

    4:3 – 17 Старченко (Хольм)

    5:3 – 19 Бурдасов (Ларсен)

    Chernyshev Division – Kharlamov Division
    Дата проведения
    20 января, 16.25, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

    Дивизион Тарасова – Дивизион Боброва – 3:4

    0:1 – 1 Гусев (Майоне)

    0:2 – 5 Шипачев (Кагарлицкий)

    0:3 – 7 Барабанов (Гавриков, Гусев)

    0:4 – 8 Марченко (Кагарлицкий)

    1:4 – 10 Ржепик (О`Делл, Робинсон)

    2:4 – 12 Хенкель

    3:4 – 12 Васильев

    Tarasov Division – Bobrov Division
    Дата проведения
    20 января, 17.10, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

    Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 8:7 (2:3, 5:4, буллиты)

    1:0 – 6 Доус (Да Коста, Антипин)

    1:1 – 8 Капризов (О`Делл, Робинсон)

    2:1 – 9 Мозякин (Зарипов)

    2:2 – 9 Хенкель (Ржепик, Аалтонен)

    2:3 – 10 О`Делл (Накладал)

    2:4 – 13 Ржепик (Аалтонен, Капризов)

    3:4 – 13 Кравцов (Да Коста)

    3:5 – 15 Васильев (Хенкель, Локтионов)

    4:5 – 15 Мозякин (Зарипов, Хисамутдинов)

    5:5 – 17 Да Коста (Антипин)

    6:5 – 18 Доус (Да Коста)

    6:6 – 20 Аалтонен (Хенкель, Капризов)

    7:6 – 20 Постма (Доус, Да Коста)

    7:7 – 20 Капризов (Ржепик, Аалтонен)

    Kharlamov Division – Tarasov Division
    Дата проведения
    20 января, 17.50, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

    Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 4:3 (3:1, 1:2)

    0:1 – 3 Кагарлицкий (Марченко)

    1:1 – 4 Бурдасов (Врба, Хольм)

    2:1 – 4 Диц (Врба)

    3:1 – 7 Диц (Широков)

    4:1 – 13 Коларж

    4:2 – 14 Шипачев (Майоне, Марченко)

    4:3 – 17 Кагарлицкий (Марченко)

    Chernyshev Division – Bobrov Division
    Дата проведения
    20 января, 18.40, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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