Матч звезд КХЛ-2019. Дивизион Чернышева в финале победил дивизион Боброва

В Казани продолжается Неделя звезд хоккея-2019.
Сегодня на арене «Татнефть» пройдет Матч звезд КХЛ.
Дивизион Чернышева – Дивизион Харламова – 5:3
1:0 – 2 Михайлов
1:1 – 4 Мозякин (Постма, Хисамутдинов)
2:1 – 4 Михеев 2:2 – 6 Хисамутдинов (Мозякин, Зарипов)
3:2 – 15 Верба (Михайлов)
3:3 – 17 Мозякин (Антипин)
4:3 – 17 Старченко (Хольм)
5:3 – 19 Бурдасов (Ларсен)
- Дата проведения
- 20 января, 16.25, «Татнефть-Арена»
Дивизион Тарасова – Дивизион Боброва – 3:4
0:1 – 1 Гусев (Майоне)
0:2 – 5 Шипачев (Кагарлицкий)
0:3 – 7 Барабанов (Гавриков, Гусев)
0:4 – 8 Марченко (Кагарлицкий)
1:4 – 10 Ржепик (О`Делл, Робинсон)
2:4 – 12 Хенкель
3:4 – 12 Васильев
- Дата проведения
- 20 января, 17.10, «Татнефть-Арена»
Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 8:7 (2:3, 5:4, буллиты)
1:0 – 6 Доус (Да Коста, Антипин)
1:1 – 8 Капризов (О`Делл, Робинсон)
2:1 – 9 Мозякин (Зарипов)
2:2 – 9 Хенкель (Ржепик, Аалтонен)
2:3 – 10 О`Делл (Накладал)
2:4 – 13 Ржепик (Аалтонен, Капризов)
3:4 – 13 Кравцов (Да Коста)
3:5 – 15 Васильев (Хенкель, Локтионов)
4:5 – 15 Мозякин (Зарипов, Хисамутдинов)
5:5 – 17 Да Коста (Антипин)
6:5 – 18 Доус (Да Коста)
6:6 – 20 Аалтонен (Хенкель, Капризов)
7:6 – 20 Постма (Доус, Да Коста)
7:7 – 20 Капризов (Ржепик, Аалтонен)
- Дата проведения
- 20 января, 17.50, «Татнефть-Арена»
Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 4:3 (3:1, 1:2)
0:1 – 3 Кагарлицкий (Марченко)
1:1 – 4 Бурдасов (Врба, Хольм)
2:1 – 4 Диц (Врба)
3:1 – 7 Диц (Широков)
4:1 – 13 Коларж
4:2 – 14 Шипачев (Майоне, Марченко)
4:3 – 17 Кагарлицкий (Марченко)
- Дата проведения
- 20 января, 18.40, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.