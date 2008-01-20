Кубок мира. Масс-старт. Логинов, Йоханнес Бо, Фуркад и Гараничев выступят в гонке

Сегодня на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
- Дата проведения
- 20 января, 14.15
Сегодня на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Александр Логинов
|3
|Мартен Фуркад
|4
|Симон Эдер
|5
|Симон Дестье
|6
|Тарьей Бо
|7
|Бенедикт Долль
|8
|Арнд Пайффер
|9
|Юлиан Эберхард
|10
|Антонин Гигонна
|11
|Лукас Хофер
|12
|Беньямин Вегер
|13
|Кентен Фильон-Майе
|14
|Себастьян Самуэльссон
|15
|Хенрик Л’Абе Лунн
|16
|Михал Крчмарж
|17
|Ондржей Моравец
|18
|Ветле Шостад Кристиансен
|19
|Яков Фак
|20
|Евгений Гараничев
|21
|Матвей Елисеев
|22
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|23
|Йоханнес Кюн
|24
|Дмитрий Пидручный
|25
|Эмильен Жакелен
|26
|Андрей Расторгуев
|27
|Красимир Анев
|28
|Доминик Ландертингер
|29
|Ларс Хельге Биркеланд
|30
|Шон Доэрти