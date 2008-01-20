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    Кубок мира. Масс-старт. Логинов, Йоханнес Бо, Фуркад и Гараничев выступят в гонке

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    Сегодня на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

    Дата проведения
    20 января, 14.15
    Онлайн гонки

    Рупольдинг, Германия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Йоханнес Бо
    2  Александр Логинов
    3  Мартен Фуркад
    4  Симон Эдер
    5  Симон Дестье
    6  Тарьей Бо
    7  Бенедикт Долль
    8  Арнд Пайффер
    9  Юлиан Эберхард
    10  Антонин Гигонна
    11  Лукас Хофер
    12  Беньямин Вегер
    13  Кентен Фильон-Майе
    14  Себастьян Самуэльссон
    15  Хенрик Л’Абе Лунн
    16  Михал Крчмарж
    17  Ондржей Моравец
    18  Ветле Шостад Кристиансен
    19  Яков Фак
    20  Евгений Гараничев
    21  Матвей Елисеев
    22  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    23  Йоханнес Кюн
    24  Дмитрий Пидручный
    25  Эмильен Жакелен
    26  Андрей Расторгуев
    27  Красимир Анев
    28  Доминик Ландертингер
    29  Ларс Хельге Биркеланд
    30  Шон Доэрти
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