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    Евгения Павлова: «Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться за допинг? С хрена ли загуляли?»

    Теги сборная России жен допинг Евгения Павлова Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о спортсменах с терапевтическими исключениями в биатлоне. 

    – В инстаграме вызвал резонанс ваш комментарий. Ожидали, что разлетится по сети?

    – Нет. Люди думают, что все такие чистые. Почему иностранцы не извиняются перед своими же? За лыжников, которые употребляли. Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться? С хрена ли загуляли? Пусть думают, что хотят. Мы не астматики, мы — чистые. Пусть болеют, сидят дома. Мы бегаем на своем здоровье. Вот он и пример: там отпахали — тут торкнуло. Мы не можем везде пахать. Пусть думают что хотят. Нам нечего скрывать.

    – Это была реакция на какое-то событие?

    – Мне написали: «Ты не можешь бороться. Ноги в руки и вперед. Что тебе тут делать?» Я говорю: «Не против. Пусть отправляют меня домой». Я всем уступлю. Если девчонки будут показывать лучше результат, я буду рада. Мне нечего скрывать. Я — чистый спортсмен. То, что иностранцы бегают на терапевтических исключениях, это каждому известно. Это не новость и не открытие. Не знаю, почему так отреагировали.

    – Есть иностранцы, которых вы уважаете как спортсменов и верите, что бегают чистыми?

    – Я ни к кому не отношусь, что «фу-у-у». Я уважаю свою команду. Знаю, что все чистые. А до других мне вообще дела нет. Показывают результаты и показывают. Возмущаются — значит, мы сильнее и лучше. 

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