«Реал» заплатит «Порту» 50 млн евро за Милитао. Переход состоится летом

достиг договоренности с центральным защитником «Порту» Эдером Милитао.

Футболист перейдет в испанский клуб ближайшим летом. Защитник согласовал с «Реалом» контракт, рассчитанный до окончания сезона-2024/25.

Мадридский клуб решил выплатить «Порту» отступные в размере 50 миллионов евро. 10 процентов от этой суммы получит родной клуб Милитао – «Сан-Паулу».

Отмечается, что за бразильцем также следили «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 21-летний Милитао провел 15 матчей в чемпионате Португалии и 5 в Лиге чемпионов. Статистику игрока можно посмотреть здесь.