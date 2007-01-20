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    «Реал» заплатит «Порту» 50 млн евро за Милитао. Переход состоится летом

    Теги высшая лига Португалия Порту высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Сан-Паулу возможные трансферы Эдер Милитао Футбол

    «Реал» достиг договоренности с центральным защитником «Порту» Эдером Милитао.

    Футболист перейдет в испанский клуб ближайшим летом. Защитник согласовал с «Реалом» контракт, рассчитанный до окончания сезона-2024/25.

    Мадридский клуб решил выплатить «Порту» отступные в размере 50 миллионов евро. 10 процентов от этой суммы получит родной клуб Милитао – «Сан-Паулу».

    Отмечается, что за бразильцем также следили «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне 21-летний Милитао провел 15 матчей в чемпионате Португалии и 5 в Лиге чемпионов. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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