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    Матиа Погба: «Проблема была в Моуринью. Полю нужно просто сказать: «Иди играй»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Поль Погба Матиа Погба Футбол

    Матиа Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о конфликте француза с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью. 

    «Скажу прямо, проблема была в Моуринью. В раздевалке и за ее пределами. Везде. 

    Я знаю своего брата. Ему просто нужно сказать: «Иди и играй». Остальное он сделает. 

    Видно, что Моуринью всегда хочет быть маэстро, находиться в центре внимания. Поль никогда не думает об этом.

    Если уважать его, он будет уважать тебя в ответ. Если ты ему доверяешь, он будет показывать уровень в больших матчах», – сказал Матиас Погба. 

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