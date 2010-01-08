Матиа Погба: «Проблема была в Моуринью. Полю нужно просто сказать: «Иди играй»

Матиа Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о конфликте француза с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Скажу прямо, проблема была в Моуринью. В раздевалке и за ее пределами. Везде.

Я знаю своего брата. Ему просто нужно сказать: «Иди и играй». Остальное он сделает.

Видно, что Моуринью всегда хочет быть маэстро, находиться в центре внимания. Поль никогда не думает об этом.

Если уважать его, он будет уважать тебя в ответ. Если ты ему доверяешь, он будет показывать уровень в больших матчах», – сказал Матиас Погба.

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