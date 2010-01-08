Кайшева пропустит этап Кубка IBU в Польше. Она все еще восстанавливается после болезни

Михаил Ткаченко, личный тренер российской биатлонистки , рассказал о самочувствии спортсменки.

– Ульяна две недели болела, но сейчас с болезнями закончила. Она чуть-чуть откатилась, но на четвертом этапе Кубка IBU в Польше она не побежит по согласованию с тренерским штабом. Рановато еще. Человек две недели не стоял на лыжах, поэтому пока ей сложновато. Мы все равно надеемся, так как Ульяна чувствует себя уже хорошо. Где-то мы должны приподняться.

– Тренеры все же пошли вам на встречу и включили ее решением в состав резервной команды без отбора.

– Хорошо, спасибо им за это. Но давайте говорить прямо. У нас всего две участницы Олимпийских игр в команде. Человек заболел, провалился, но не убивать же его сразу. Я вполне согласен, что каждый толкает своего, каждый кулик свое болото хвалит, но постоянно перебирать состав тоже нет никакого смысла. Надо дать человеку спокойно отработать сезон. От болезней ни Шипулин, никто не застрахован, к сожалению.

– Какие у Ульяны планы на конец этого сезона?

– Она сейчас продолжает тренировки, улетела сейчас в Польшу. После того, как она отработает там неделю, мы с ней свяжемся и будем постоянно на проводе. Там будет понятно, выходит ли она из этого состояния. Врать и обещать сейчас я вам не хочу. Это не нужно. Мы ведем подготовку, но она переболела серьезно, – сказал Ткаченко в интервью для YouTube-канала Александра Круглова.

Этап Кубка IBU в польском городе Душники-Здруй стартует 12 января.