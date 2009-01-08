Ташаев, Роша и Мелкадзе полетят со «Спартаком» на сбор в ОАЭ

назвал игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в ОАЭ.

Всего в составе команды полетит 26 игроков.

Вратари: Александр Максименко, , Владислав Терешкин, Антон Шитов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, , Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, ;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, , Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, , Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни;

Нападающие: , Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

Кроме них, на сбор полетят также голкипер , а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.

Сбор пройдет с 9 по 16 января.