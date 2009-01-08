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    Ташаев, Роша и Мелкадзе полетят со «Спартаком» на сбор в ОАЭ

    Теги Спартак Артем Ребров Дмитрий Комбаров Сальваторе Боккетти Андрей Ещенко Луис Адриано премьер-лига Россия Денис Глушаков Георгий Джикия Зе Луиш Лоренсо Мельгарехо Илья Кутепов Роман Зобнин Фернандо Александр Ташаев Александр Селихов Владислав Терешкин Георгий Мелкадзе Самюэль Жиго Софьян Ханни Айртон Дантас Педро Роша Александр Максименко Николай Рассказов Александр Ломовицкий Леонид Миронов Антон Шитов Павел Маслов Михаил Игнатов Наиль Умяров Максим Глушенков Илья Гапонов Футбол

    «Спартак» назвал игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в ОАЭ.

    Всего в составе команды полетит 26 игроков.

    Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов;

    Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни;

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

    Кроме них, на сбор полетят также голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.

    Сбор «Спартака» пройдет с 9 по 16 января.

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