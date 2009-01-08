Ташаев, Роша и Мелкадзе полетят со «Спартаком» на сбор в ОАЭ

«Спартак» назвал игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в ОАЭ.
Всего в составе команды полетит 26 игроков.
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.
Кроме них, на сбор полетят также голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.
Сбор «Спартака» пройдет с 9 по 16 января.