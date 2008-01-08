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    Евролига. «Химки» – «Фенербахче», «Жальгирис» сыграет с «Анадолу Эфесом»

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Гербалайф Гран-Канария Реал Баскетбол

    Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут турецкий «Фенербахче».

    Литовский «Жальгирис» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    17-й тур

    Химки Россия  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    8 января, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    8 января, 21.30, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    8 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  Реал Испания
    Дата проведения
    8 января, 23.30, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 15-1, Реал Испания – 13-3, ЦСКА Россия – 12-4, Анадолу Эфес Турция – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Барселона Испания – 9-7, Милан Италия – 8-8, Бавария Германия – 8-8, Жальгирис Литва – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Панатинаикос Греция – 7-9, Химки Россия – 6-10, Гран-Канария Испания – 6-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-11, Будучность Черногория – 3-13, Дарушафака Турция – 2-14.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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