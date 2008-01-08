Евролига. «Химки» – «Фенербахче», «Жальгирис» сыграет с «Анадолу Эфесом»

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут турецкий «Фенербахче».
Литовский «Жальгирис» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Евролига
Регулярный чемпионат
17-й тур
- Дата проведения
- 8 января, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 8 января, 21.30, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 8 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 8 января, 23.30, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 15-1, Реал Испания – 13-3, ЦСКА Россия – 12-4, Анадолу Эфес Турция – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Барселона Испания – 9-7, Милан Италия – 8-8, Бавария Германия – 8-8, Жальгирис Литва – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Панатинаикос Греция – 7-9, Химки Россия – 6-10, Гран-Канария Испания – 6-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-11, Будучность Черногория – 3-13, Дарушафака Турция – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.