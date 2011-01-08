Маурисио Перейра: «Я решил не продлевать контракт с «Краснодаром» по семейным причинам»

Полузащитник Маурисио Перейра рассказал, что не будет продлевать контракт с «Краснодаром».

«По семейной причинам я решил не продлевать контракт с «Краснодаром», новые условия которого мы хотели обсудить с клубом в феврале. Некоторые команды уже связались с моим агентом.

Еще полгода я буду в России. У меня есть сын, который должен пойти в школу, и ему трудно говорить по-русски. Хотим переехать в страну, где говорят по-испански.

Я ни на что не жалуюсь. Клуб сделал все возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно. Мне было трудно принять решение уйти, но семья для меня на первом месте.

Главная трудность в России – это язык. После шести лет здесь я довольно неплохо говорю по-русски, могу общаться. Теперь это не является барьером.

В России также впечатляет холод, который начинается с ноября. Однажды мы играли при минус 16, это безумие. Мысли были только о том, как поскорее покинуть поле», – сказал Перейра.

Контракт уругвайца с «Краснодаром» истекает в июне 2019 года.