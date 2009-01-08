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    «Спартак» объявил об уходе Еременко, Попова и Петковича

    Теги Спартак Роман Еременко премьер-лига Россия трансферы Ивелин Попов Олег Кононов Марко Петкович Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об уходе полузащитников Романа Еременко, Ивелина Попова и защитника Марко Петковича.

    «Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше.

    Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.

    По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы.

    Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю», – заявил Кононов.

    Марко Трабукки: «Уверен, Еременко не только останется в «Спартаке», но и сыграет ключевую роль в успехах команды»

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