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    Вартапетов о медосмотре «Спартака»: «Лидерами на беговой дорожке были Глушаков и Айртон»

    Теги Спартак Сальваторе Боккетти Андрей Ещенко премьер-лига Россия травмы фото Денис Глушаков Михаил Вартапетов Роман Зобнин Фернандо Самюэль Жиго Айртон Дантас Футбол

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подвел итоги медосмотра игроков после выхода из отпуска.

    — Каких врачей должен посетить игрок, чтобы получить разрешение на полноценную тренировочную работу?

    — Внимательно смотрим сердечно-сосудистую систему, проводим лабораторные исследования, делаем эхокардиографию, УЗИ внутренних органов, плюс футболисты проходят по кабинетам узких специалистов: лора, окулиста, невропатолога, стоматолога и так далее.

    Это необходимо, чтобы получить все необходимые тренерскому штабу показания и понять, в каком состоянии находятся игроки, нет ли у них проблем со здоровьем, не возникло ли сложностей за время отпуска.

    — Сегодня итоги порадовали?

    — Да, итоги хорошие. На беговой дорожке сегодня было два явных лидера — Денис Глушаков и Айртон. Но и все остальные показали достойные результаты.

    Это говорит о том, что каждый игрок серьезно подошел к тем заданиям, которые получил на время отпуска, и готов к серьезной работе.

    — Обследование проходили в том числе Самюэль Жиго, Андрей Ещенко и Сальваторе Боккетти, которые восстанавливаются после операций. Как оцените их состояние? 

    — У Жиго оно очень хорошее и соответствует срокам, которые прошли после операции. На сборе его ждут по-прежнему индивидуальные тренировки, но они будут уже в большей степени направлены на работу с мячом на поле.

    Ещенко даже опережает график восстановления. Хороший объем движений прооперированной ноги.

    Боккетти только 3 января сняли гипс. Ему еще рано бегать, остаются ограничения. Но все идет по плану. Думаю, к середине второго сбора он начнет более серьезную работу, в том числе беговую.

    — А как дела у Романа Зобнина и Фернандо, пропустивших последние матчи прошлого года из-за травм?

    — Зобнин, думаю, уже в ближайшие дни после прилета в Дубай начнет тренироваться в общей группе.

    У Фернандо пока сохраняются остаточные явления воспаления сухожилия — травма неприятная. Ограничения пока будут. Но явные улучшения есть. Он много занимался индивидуально в Бразилии, – сказал Вартапетов.

    Фото: официальный сайт «Спартака»

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