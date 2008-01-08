Вартапетов о медосмотре «Спартака»: «Лидерами на беговой дорожке были Глушаков и Айртон»

Глава медицинского департамента Михаил Вартапетов подвел итоги медосмотра игроков после выхода из отпуска.

— Каких врачей должен посетить игрок, чтобы получить разрешение на полноценную тренировочную работу?

— Внимательно смотрим сердечно-сосудистую систему, проводим лабораторные исследования, делаем эхокардиографию, УЗИ внутренних органов, плюс футболисты проходят по кабинетам узких специалистов: лора, окулиста, невропатолога, стоматолога и так далее.

Это необходимо, чтобы получить все необходимые тренерскому штабу показания и понять, в каком состоянии находятся игроки, нет ли у них проблем со здоровьем, не возникло ли сложностей за время отпуска.

— Сегодня итоги порадовали?

— Да, итоги хорошие. На беговой дорожке сегодня было два явных лидера — и Айртон. Но и все остальные показали достойные результаты.

Это говорит о том, что каждый игрок серьезно подошел к тем заданиям, которые получил на время отпуска, и готов к серьезной работе.

— Обследование проходили в том числе Самюэль Жиго, Андрей Ещенко и , которые восстанавливаются после операций. Как оцените их состояние?

— У Жиго оно очень хорошее и соответствует срокам, которые прошли после операции. На сборе его ждут по-прежнему индивидуальные тренировки, но они будут уже в большей степени направлены на работу с мячом на поле.

Ещенко даже опережает график восстановления. Хороший объем движений прооперированной ноги.

Боккетти только 3 января сняли гипс. Ему еще рано бегать, остаются ограничения. Но все идет по плану. Думаю, к середине второго сбора он начнет более серьезную работу, в том числе беговую.

— А как дела у и Фернандо, пропустивших последние матчи прошлого года из-за травм?

— Зобнин, думаю, уже в ближайшие дни после прилета в Дубай начнет тренироваться в общей группе.

У Фернандо пока сохраняются остаточные явления воспаления сухожилия — травма неприятная. Ограничения пока будут. Но явные улучшения есть. Он много занимался индивидуально в Бразилии, – сказал Вартапетов.

Фото: официальный сайт «Спартака»