Кейн забил 160-й гол за «Тоттенхэм». Он 4-й бомбардир в истории клуба

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол с пенальти в первом полуфинале Кубка английской лиги с «Челси» (1:0).
25-летний форвард сборной Англии забил в шести последних матчах подряд (7 голов), повторив личный рекорд.
Он уже забивал в шести играх подряд – в октябре-ноябре 2015 года, сообщает Opta Sports.
Кроме того, Кейн забил 160-й гол за клуб и вышел на четвертое место в списке бомбардиров в истории «Тоттенхэма».
Больше забили только Мартин Чиверс (174 гола), Бобби Смит (208) и Джимми Гривз (266).
Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна