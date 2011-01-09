Кейн забил 160-й гол за «Тоттенхэм». Он 4-й бомбардир в истории клуба

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол с пенальти в первом полуфинале Кубка английской лиги с (1:0).

25-летний форвард сборной Англии забил в шести последних матчах подряд (7 голов), повторив личный рекорд.

Он уже забивал в шести играх подряд – в октябре-ноябре 2015 года, сообщает Opta Sports.

Кроме того, Кейн забил 160-й гол за клуб и вышел на четвертое место в списке бомбардиров в истории .

Больше забили только Мартин Чиверс (174 гола), Бобби Смит (208) и (266).

Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна