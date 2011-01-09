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    Кейн забил 160-й гол за «Тоттенхэм». Он 4-й бомбардир в истории клуба

    Теги Челси премьер-лига Англия Кубок английской лиги Тоттенхэм рекорды Джимми Гривз Харри Кейн Мартин Чиверс Футбол

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол с пенальти в первом полуфинале Кубка английской лиги с «Челси» (1:0).

    25-летний форвард сборной Англии забил в шести последних матчах подряд (7 голов), повторив личный рекорд.

    Он уже забивал в шести играх подряд – в октябре-ноябре 2015 года, сообщает Opta Sports.

    Кроме того, Кейн забил 160-й гол за клуб и вышел на четвертое место в списке бомбардиров в истории «Тоттенхэма».

    Больше забили только Мартин Чиверс (174 гола), Бобби Смит (208) и Джимми Гривз (266).

    Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна

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