НХЛ. Кучеров сделал 50-ю голевую передачу и первым в сезоне набрал 70 очков

Форвард Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:0).

Заброшенная шайба стала для него 21-й в сезоне, а голевая передача – 50-й.

Таким образом, в 43-м матче сезона российский нападающий первым среди игроков лиги достиг отметки 70 очков.

Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров , отрыв от ближайшего преследователя Микко Рантанена из «Колорадо» составляет 4 очка.

В этой игре он провел на льду 19 минут 59 секунд (1:08 – в большинстве, полезность «+3») и отметился 3 бросками в створ и 1 блок-шотом. Статистика потерь и перехватов – 1:3.