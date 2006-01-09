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    НХЛ. Кучеров сделал 50-ю голевую передачу и первым в сезоне набрал 70 очков

    Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:0). 

    Заброшенная шайба стала для него 21-й в сезоне, а голевая передача – 50-й. 

    Таким образом, в 43-м матче сезона российский нападающий первым среди игроков лиги достиг отметки 70 очков. 

    Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, отрыв от ближайшего преследователя Микко Рантанена из «Колорадо» составляет 4 очка. 

    В этой игре он провел на льду 19 минут 59 секунд (1:08 – в большинстве, полезность «+3») и отметился 3 бросками в створ и 1 блок-шотом. Статистика потерь и перехватов – 1:3. 

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