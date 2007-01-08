«Зенит» интересуется 20-летним левым защитником «Атлетико Паранаэнсе» Лоди

продолжает активные поиски левого защитника в зимнее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», российскому клубу интересен футболист Ренан Лоди.

20-летний бразилец идет под вторым-третьим номером в списке приоритетных целей .

Также, как уже сообщалось, «Ювентус» интересуется Лоди, которого оценивают в 15–20 миллионов евро.

Лоди может играть и слева в полузащите. Его контракт с рассчитан до лета 2022 года.

Во всех турнирах за клуб Лоди провел 58 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач, заработал 12 желтых и одну красную карточку.