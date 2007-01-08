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    «Зенит» интересуется 20-летним левым защитником «Атлетико Паранаэнсе» Лоди

    Теги Зенит Ювентус высшая лига Бразилия премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди Чемпионат.com Футбол

    «Зенит» продолжает активные поиски левого защитника в зимнее трансферное окно.

    По информации «Чемпионата», российскому клубу интересен футболист «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди.

    20-летний бразилец идет под вторым-третьим номером в списке приоритетных целей «Зенита».

    Также, как уже сообщалось, «Ювентус» интересуется Лоди, которого оценивают в 15–20 миллионов евро.

    Лоди может играть и слева в полузащите. Его контракт с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до лета 2022 года.

    Во всех турнирах за клуб Лоди провел 58 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач, заработал 12 желтых и одну красную карточку.

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