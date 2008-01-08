Самуэльссон – о пропуске допинг-теста: «Глупо сравнивать административную ошибку с государственной допинговой программой»

Шведский биатлонист ответил российскому журналисту Владасу Ласицкасу, который сравнил пропущенный шведом допинг-тест с нарушением сроков по предоставлению доступа к допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории.

«Я пропустил допинг-тест, но ничего страшного – сдам его через пару дней.

Российская сторона пропустила дедлайн, но сделает все, что обещала, до 10 января – сжечь ее, это же Россия», – написал Ласицкас, супруг российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

«Прошу прощения, Владас, но я должен сказать, что это очень глупо и неправильно – сравнивать административную ошибку (которая, конечно же, не является чем-то нормальным) с государственной допинговой программой. И конечно же, вы об этом уже знаете», – ответил Самуэльссон в твиттере.