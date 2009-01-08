«Челси» близок к сделкам по Паредесу и Барелле

«Челси» в ближайшее время может усилиться двумя центральными полузащитниками.
Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб близок к тому, чтобы заключить сделки по трансферам Леандро Паредеса («Зенит») и Николо Бареллы («Кальяри»).
Обоих игроков Маурицио Сарри хотел приобрести еще во время работы тренером «Наполи». Трансфер итальянца оценивается в 45 миллионов фунтов, потенциальная стоимость игрока «Зенита» не уточняется.
Ранее сообщалось, что петербуржцы просят у «Милана», который давно следит за Паредесом, 25 миллионов евро.
Сегодня стало известно, что «Челси» заморозил переход Сеска Фабрегаса в «Монако», пока не найдет ему замену.