«Челси» близок к сделкам по Паредесу и Барелле

в ближайшее время может усилиться двумя центральными полузащитниками.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб близок к тому, чтобы заключить сделки по трансферам Леандро Паредеса ( ) и Николо Бареллы («Кальяри»).

Обоих игроков Маурицио Сарри хотел приобрести еще во время работы тренером . Трансфер итальянца оценивается в 45 миллионов фунтов, потенциальная стоимость игрока «Зенита» не уточняется.

Ранее сообщалось, что петербуржцы просят у , который давно следит за Паредесом, 25 миллионов евро.

Сегодня стало известно, что «Челси» заморозил переход Сеска Фабрегаса в «Монако», пока не найдет ему замену.