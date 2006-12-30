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    Гендиректор «Газпром Арены»: «Албин был прав. Чайки садятся и начинают клевать и продырявливать крышу»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Футбол

     Гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов сообщил, что птицы действительно наносят вред крыше стадиона.

    В августе 2017 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который ушел в отставку в декабре этого года, заявил, что баклан клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на крыше стадиона на Крестовском острове. Впоследствии Албин назвал эту историю выдуманной

    – Птицы мешают крыше или Албин ушел, и этот миф забыт?

    – Мешают. 

    – Бакланы?

    – В принципе нам создают проблемы любые птицы, но в основном чайки. Как бы странно не звучало то, о чем говорил Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала для нас неожиданной.

    Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу.

    Конечно, если говорить о протечках, проблема тут не только в птицах. Там целый комплекс проблем. Но птицы – это один из факторов. Если я не ошибусь, около 50 подушек вот этой легкой подвижной части кровли были заменены из-за дефектов внешнего воздействия.

    – Как с ними бороться?

    – Мы работаем над этой проблемой. Используем отпугивающие электронные средства. Но проблема до сих пор полностью не решена. Птицы до сих пор для нас проблема.

    Игорь Албин: «Баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на крыше «Крестовского»

    Игорь Албин: «Историю про баклана я придумал, чтобы развить мысль, что у нас лучший стадион в стране»

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